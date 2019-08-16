未注意女嬰溢奶窒息身亡 保母涉過失致死被起訴

（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市擔任保母的張姓婦人，今年2月間未注意托育的女嬰，喝牛奶後睡覺溢奶，造成呼吸道阻塞窒息，緊急送醫後仍死亡，檢方今天依過失致死罪嫌將她起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，39歲張姓婦人領有保母人員技術士證照，平日在台中市太平區的住處，接受他人托育嬰幼兒服務。

張婦自民國107年11月15日起，以每月新台幣1萬4000元的費用，受10個月大王姓女嬰的母親委託，固定每週一至週五，上午7時至晚間6時托育。

張婦於108年2月12日上午8時多，讓王姓女嬰平躺在嬰兒床上，喝牛奶後睡覺，卻因疏於注意造成女嬰溢奶而嗆入呼吸道產生窒息，張婦在女嬰睡覺期間，雖經丈夫提醒女嬰睡覺呼吸聲音較大，仍在房間照顧另一名托育的嬰幼兒。

同日上午10時50分，張婦發現王姓女嬰身體冰冷，且已無呼吸，立即打電話通報救護車，將女嬰送往中國醫藥大學附設醫院救治，但女嬰到院前呼吸心跳停止而宣告死亡。

案件經女嬰父母提告，台中地檢署檢察官認為，張婦應注意餵食嬰兒牛奶應採半坐臥式，以避免牛奶逆流入呼吸道避免造成意外。檢方今天依據證人證詞、女嬰相驗解剖報告等證據，依過失致死罪嫌將張婦起訴。（編輯：黃世雅）1080816