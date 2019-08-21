更多編輯台推薦新聞：
宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市基隆路取締交通違規案倍增 警加強執法

最新更新：2019/08/21 17:15

（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市基隆路為南北向主幹道之一，台北市警察局大安分局今天說，統計轄內基隆路今年交通事故有220件，取締違規計9638件，較去年同期近倍增，將加強取締和改善方案。

大安分局下午發布新聞稿表示，基隆路為北市東側的南北向主幹道之一，沿線銜接多條重要幹線，但因時空環境變化，使得基隆路道路面積已超出目前的服務水準，尤其上下班尖峰時間大量車輛匯集，造成交通擁擠。

根據統計資料顯示，大安區基隆路去年發生交通事故共計316件，今年度迄今已發生220件。其中，基隆路與敦化南路口分別於5月、7月都發生死亡交通事故，分析肇因主要以「未依規定讓車」「未注意車前狀況」「變換車道或方向不當」為主。

此外，基隆路今年度已取締違規計9638件，相較去年同期的4997件，將近倍增成長。其中，超速案件增加4086件、機車違規案增加234件，違規態樣以「未注意車前狀況」「變換車道或方向不當」及「未保持行車安全間隔」等為主。

大安分局表示，將持續編排執法勤務，強力取締各項交通違規，以確保其他用路人安全；另持續向交通及道路主管機關建議相關改善方案，包括增設汽車轉彎曲線、補繪紅線及黃線、調整公車停靠區、調整號誌秒數等，以降低交通事故發生。（編輯：李亨山）1080821

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報