北市基隆路取締交通違規案倍增 警加強執法

（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市基隆路為南北向主幹道之一，台北市警察局大安分局今天說，統計轄內基隆路今年交通事故有220件，取締違規計9638件，較去年同期近倍增，將加強取締和改善方案。

大安分局下午發布新聞稿表示，基隆路為北市東側的南北向主幹道之一，沿線銜接多條重要幹線，但因時空環境變化，使得基隆路道路面積已超出目前的服務水準，尤其上下班尖峰時間大量車輛匯集，造成交通擁擠。

根據統計資料顯示，大安區基隆路去年發生交通事故共計316件，今年度迄今已發生220件。其中，基隆路與敦化南路口分別於5月、7月都發生死亡交通事故，分析肇因主要以「未依規定讓車」「未注意車前狀況」「變換車道或方向不當」為主。

此外，基隆路今年度已取締違規計9638件，相較去年同期的4997件，將近倍增成長。其中，超速案件增加4086件、機車違規案增加234件，違規態樣以「未注意車前狀況」「變換車道或方向不當」及「未保持行車安全間隔」等為主。

大安分局表示，將持續編排執法勤務，強力取締各項交通違規，以確保其他用路人安全；另持續向交通及道路主管機關建議相關改善方案，包括增設汽車轉彎曲線、補繪紅線及黃線、調整公車停靠區、調整號誌秒數等，以降低交通事故發生。（編輯：李亨山）1080821