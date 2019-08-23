積欠交通罰單大戶現身停車格 遭鎖定執行後繳清

法務部行政執行署桃園分署23日表示，上午透過交通局即時通報系統，得知停在桃園市桃園區寶慶路的一處停車格的車輛，就是長期拒繳停車費的黃姓男車主所有，執行署立刻出動人員前往現場，循線抵達車主家中，讓男子一次繳清全部罰款。（行政執行署桃園分署提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年8月23日

（中央社記者邱俊欽桃園23日電）桃園市一名男子積欠148張交通罰單未繳，金額達5萬多元；男子的車輛今天現身停車格時，遭行政執行署與桃園市政府交通局鎖定行蹤，執行官稽查後，讓男子一次繳清全部罰款。

法務部行政執行署桃園分署表示，為加強掃蕩拒繳停車費的「霸王車」，上午透過交通局即時通報系統，得知停在桃園市桃園區寶慶路的一處停車格的車輛，就是長期拒繳停車費的黃姓車主所有，執行署立刻出動人員前往現場。

執行官抵達時，車輛已經駛離，執行官研判車主可能開回家中，循線在車主住處找到男子，並要求立即繳納罰款，否則將查封拖吊車輛，讓男子頓時感到錯愕。最後在基於經常使用車輛的狀況下，黃男一次繳清全部罰款。

桃園分署表示，黃姓車主因長期拒繳停車費，加上交通罰單，共計148張罰單未繳納，罰款金額高達新台幣5萬4200多元。

桃園分署主任執行官王姝雯表示，桃園分署與桃園市政府交通局、桃園市政府交通事件裁決處、桃園市政府地方稅務局合作，透過交通局即時通報系統，只要積欠使用牌照稅或停車費、酒駕罰鍰車輛停放停車格，就會即時通報桃園分署現場查扣車輛。

桃園分署統計，今年1月至8月透過通報系統已查扣車輛37部，為國庫追回197萬6000多元，呼籲欠繳停車費車主應自行繳納欠款，否則遭強制執行時，可能扣薪、扣存款、扣車，或查封不動產。（編輯：李錫璋）1080823