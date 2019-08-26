強化文化資產防災 北市消演練搶救藝術館

被登錄為文化景觀的「優人神鼓山上劇場」日前火災，建物付之一炬。台北市消防局26日在台北當代藝術館舉行火災搶救演練和研討會，提升整體文化古蹟及歷史建築物防救災觀念。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年8月26日

（中央社記者黃麗芸台北26日電）被登錄為文化景觀的「優人神鼓山上劇場」日前火災，建物付之一炬。為強化文化古蹟等防災觀念，台北市消防局今天在台北當代藝術館舉行火災搶救演練和研討會，防患未然。

位於台北市木柵待老坑山（德高嶺）的「優人神鼓山上劇場」，是劇團1988年創團發源地與創作排練的基地，這座以實木打造的排練場，於2008年獲台北市文化局登錄為文化景觀，卻不幸於13日上午發生火災，建物被燒到只剩柱子與地板骨架。

北市消今天發布新聞稿表示，台北當代藝術館原為台北市政府辦公廳舍、現為北市市定古蹟，為強化文化古蹟及歷史建築物防災觀念、防火安全策略、維護管理機制、災害緊急應變能力及消防搶救共同維護認知及共識，今天特別在此舉行防災管理及搶救應變研討會暨消防觀摩演練。

會中邀請國內學識、經驗豐富的古蹟防災與災害搶救專家學者，針對文化古蹟歷史建築火災搶救對策、災害防救管理及日常管理與維護等內容，進行經驗分享與交流，提升北市整體文化古蹟及歷史建築物防救災觀念。

除此之外，現場也安排消防搶救演練。北市消說，演練情境模擬台北當代藝術館擴大展覽，展場內觀展人數眾多，但一樓展廳疑因延長線過載而發生火災，危害民眾及文物古蹟安全，員工立即啟動自衛消防編組，進行通報、避難引導疏散、滅火、文物搶救等初期應變作為。

緊接著，消防人員趕抵現場執行人命搜救、滅火攻擊、傷患救護、文物古蹟防護及指揮幕僚作業等作為。

北市消表示，這次台北當代藝術館文化資產及古蹟搶救演練，事先有計畫性針對古蹟、歷史建築檢討防火安全、救災人車部署、搶救動線及文物防護等防救災作為預訂計畫，當火災發生時，針對場所特性進行搶救，將歷史文物因災害搶救影響減少至最低，並維護民眾生命財產及文物古蹟安全。（編輯：李亨山）1080826