裝潢遭白蟻啃光 屋主向木工求償敗訴

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）陳姓男子委託木工黃姓男子裝潢基隆市住家透天厝，約1年後發現1樓木作遭白蟻蛀蝕一空，認為黃男使用內藏白蟻蟲卵木料，提告求償，基隆地院審理後，認定證據不足，陳男敗訴。

陳男主張，木作工程於民國106年11月、12月間完工，去年11月間發現白蟻，黃男不僅未即時到場處理，只建議他自行灌注松香水清除，導致1樓木作裝潢內部遭白蟻蛀蝕一空，認為黃男將內藏白蟻蟲卵的木料使用在木作工程。

陳男表示，經請人消除白蟻，並委託專業估價後，得知拆除重建需要新台幣84萬1050元，因而提告要求黃男給付84萬1050元。

黃男答辯，木料都由工廠直送工地，不可能會內藏白蟻，且陳男常在外撿拾木料帶回家從事木作，應該是他撿拾廢料使用才會導致白蟻。

法官引用學術研究文獻，認為無法排除白蟻可能經由管路、牆體等「構築路徑」進入室內蔓延擴散，且台灣常見的「土棲型」白蟻在搬運遷移過程中，通常多數就會被發現，縱使沒發現也難以大量繁殖將陳男1樓木作「啃食一空」。

法官認為，根據文獻記載，白蟻36天到47天就可孵化，加上陳男家中已有大量木作可供白蟻成長，豈有白蟻孵化將近1年後才出現啃食木作的生理需求，令人匪夷所思。

此外，法官根據證人證詞，認定白蟻從「構築路徑」方式進入室內可能性極高，加上陳男未提出適切證據，證明木料內藏有白蟻蟲卵，導致家中出現白蟻，判決陳男敗訴，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080828