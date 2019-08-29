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新聞下留言嗆炸台北市政府 男子遭判刑3個月

最新更新：2019/08/29 18:13

（中央社記者葉臻新北29日電）新北市44歲男子王載方去年在雅虎奇摩新聞留言「我要去炸台北市政府，炸死這些廢物」，新北地院今依恐嚇公眾罪判他有期徒刑3月，可易科罰金新台幣9萬元。

判決書指出，王載方去年8月在雅虎奇摩新聞網站上，標題為「癮君子當心！北市百條登山步道將禁菸」的網路新聞下方留言「彰化縣2011年全縣50條登山步道禁菸，柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」等文字，經民眾通報台北市政府後，警方循線查出王男身分將他送辦。

新北地方法院審理時，王男坦承留言，但否認恐嚇公眾，他辯稱，是因為去年到台北市登山時受到二手菸的危害，他也曾打電話督促台北市政府、新北市政府做該做的事，且警方也沒查獲炸彈、油品與被害人，並未造成實質影響。

新北地院審理法官認為，王男的留言就手段、對象、地點已有具體描述，客觀上已足以使人心生畏懼，且本案是民眾見到留言後打1999告知，更證明有民眾見狀感到害怕才通報。

法官認為，王男表明要炸的目標是台北市政府，一旦受到攻擊將造成嚴重傷亡，攻擊該處自屬重大犯罪事件，此訊息一旦被公眾所知，勢必造成恐慌，今依恐嚇公眾罪判他有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，可上訴。（編輯：方沛清）1080829

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