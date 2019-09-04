高職生討債凌虐人致死 判賠430萬

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）一名高職生夥同友人向陳姓男子討債，除持鐵鎚重擊陳男頭部，還將陳男剃光頭，逼吞不明藥丸，陳男遭凌虐致死。法院審理後，判決高職生及其母親須連帶賠償陳男父母共430萬元。

基隆地院判決書指出，陳姓男子因與李姓、劉姓男子有債務糾紛，李男去年4月12日深夜得知陳男在新北市某處打牌，便邀劉男前往埋伏，當天清晨5時許，兩人將陳男押到高職生住處拘禁，迫使陳男還債。

拘禁陳男期間，高職生持鐵鎚與膠條朝陳男頭部、背部等處毆打，逼他簽下傷害和解書，再迫使陳男吞下不明藥丸，並將陳男剃光頭還逼他唱歌，見陳男倒臥血泊，仍不斷拳打腳踢，手段凶殘，且犯後未及時救助，導致陳男傷重不治。

陳男的父親提起刑事附帶民事訴訟，請求賠償殯葬費、撫慰金、自己與陳男的母親劉女扶養費，總計新台幣809萬餘元。法院5月間判決應賠償陳父30萬元殯葬費及200萬元撫慰金，總計230萬元。

由於陳父和劉女為不同權利主體，劉女另提民事侵權行為損害賠償，請求扶養費322萬餘元及300萬元撫慰金。

法院表示，陳男在民國106年間僅有薪資所得8萬餘元，且根據陳男的妹妹證詞，認定陳男生前已無工作收入，要維持自身生活已有相當困難，更遑論扶養義務，依法可免除扶養劉女，劉女請求扶養費部分無據。

至於撫慰金部分，法官審酌劉女喪失親人，精神上受有極大痛苦，並衡量侵權行為樣態及雙方資力，判決這名高職生及他的母親須連帶賠償200萬元，全案可上訴。（編輯：戴光育）1080904