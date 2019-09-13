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遠航貸款轉借關企被罰400萬 興訟抗罰敗訴

最新更新：2019/09/13 10:49

（中央社記者劉世怡台北13日電）遠東航空向銀行貸款新台幣22億元，再借給關係企業，民航局裁罰遠航300萬元及負責人張綱維100萬元。遠航興訟抗罰，台北高等行政法院日前認定民航局開罰有理，判遠航敗訴。

根據民航局於民國106年揭露的第一季及第二季裁處報告，經財務檢查，在營業違規部分，只有遠航一家，裁處原因都是遠航向銀行高額貸款後再借給同集團關係企業，因用在非航空，有財務風險，要求限期改善。

民航局認定遠航未改善，對遠航公司開罰300萬元、對張綱維開罰100萬元。

遠航不服被罰，向交通部提起訴願被駁回後，轉向台北高等行政法院提起行政訴訟抗罰。

遠航主張，公司耗時多年努力，於民國104年10月間獲法院裁定重整完成，遠航從98年以來的相關營運、財務報表，均依法按期送請民航局核轉交通部備查，這次銀行貸款是代償遠航本身的貸款及支應公司營運支出，民航局卻自行認定與關係企業有資金往來，而有財務風險的缺失，這是民航局臆測之詞。

法院指出，民航局給遠航限期改善時間長達6個月，但遠航置若罔聞，民航局是以遠航財務風險缺失未即時處理，恐會嚴重損及公共利益，更有可能造成人民生命、財產難以回復的重大損害，而採取嚴厲處罰，開罰300萬元、100萬元，民航局開罰有理，且無裁量濫用的情形，判遠航敗訴，全案可上訴。（編輯：戴光育）1080913

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