男肇逃拒檢衝撞 員警開12槍壓制逮捕

（中央社記者陳朝福高雄16日電）林姓男子今天先涉嫌開車撞傷人逃逸，高雄市警方獲報追緝攔檢，林男仍加速逃逸並衝撞翁姓、王姓員警。警方共開12槍壓制逮捕，在林男身上查獲有10多本存摺，帶回調查偵辦。

高雄市政府警察局前鎮分局初步調查，上午8時多獲報在前鎮區文林街發生一起追撞車禍，肇事白色轎車擦撞機車後逃逸，由分局通報週邊各分局線上警網攔截圍捕。

隨後前鎮警分局草衙派出所翁姓、王姓警員在前鎮區翠亨北路與鎮中路口，發現這輛由35歲的林男駕駛肇逃轎車，且沿路闖紅燈。警網實施攔查圍捕，林男拒檢加速往小港區逃逸，前鎮警分局再通報警網及小港警分局支援協助攔截圍捕。

警方表示，林男於小港區沿海二路與永光街口，再拒檢衝撞警用巡邏車，造成巡邏車左後輪受損，白色自小客車前方及後方保險桿也受損，翁姓、王姓員警多處受擦挫傷，其他員警立即依警械使用條例開12槍壓制。

警方表示，林男下車後欲逃逸，被員警合力壓制逮捕，過程中林男腳部受擦傷，由員警將林男與翁姓及王姓員警送醫，3人都無大礙。訊後將依公共危險、妨礙公務及傷害等罪嫌移送偵辦。(編輯:孫承武) 1080916