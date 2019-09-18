男子對空開2槍判緩刑3年 法院認定為救友人

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）陳姓男子持改造手槍為友人助陣時對空開2槍，被檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。法院審理後，認定他開槍是為救朋友離開現場，沒有傷人意思，判緩刑3年。

基隆地院判決書指出，基隆市一間卡拉OK店謝姓女經理與邱姓女服務生因薪資問題產生嫌隙，雙方於民國106年7月1日晚間10時邀約在店內談判，兩方人馬發生嚴重口角，謝女人馬的郭男暗示陳男帶槍前來助陣。

陳男從台北搭計程車到場後，見雙方人馬發生推擠互毆，陳男要將改造手槍交給友人郭男時，郭男以台語說「開、開、開」，同時伸手往上指。陳男為了要幫郭男離開現場，便對空開一槍。

郭男和陳男等人上車後，發現友人羅男仍在現場與對方互嗆，郭男請陳男再開一槍，陳男便將手伸出車外對空開一槍後，對方因而心生畏懼，羅男得以上車，一行人開車離去。

陳男在法院審理時坦承犯行，供稱他是被收養，與父親很久沒聯絡，母親則已過世，和女友同居2年並未登記結婚，但兒子已4個月大，「我知道我錯了，之後不會了，我小孩還很小，我想念我的老婆、小孩」。

法院認為，陳男平日素行良好，開槍主要目的是為救朋友離開現場，否則，雙方必有更大損傷，且陳男無恃勢凌善，也沒有損人利己，更無引人作惡，適時阻止悲劇發生，依法酌量減輕刑責。

法院審理後，依持有可發射子彈具有殺傷力改造手槍罪嫌，處有1年6月，併科罰金新台幣5萬元，罰金可易服勞役折算；另依共同犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。兩罪均緩刑3年，全案可上訴。（編輯：戴光育）1080918