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矯正署幸運草育樂營 親情感化收容人

最新更新：2019/09/18 18:56
法務部矯正署長黃俊棠18日指出，北、中、南、東的監獄輪辦「幸運草育樂營」，以寓教於樂方式，期待使收容人能因感念各界支持而達到教化效果。中央社記者劉世怡攝　108年9月18日
法務部矯正署長黃俊棠18日指出，北、中、南、東的監獄輪辦「幸運草育樂營」，以寓教於樂方式，期待使收容人能因感念各界支持而達到教化效果。中央社記者劉世怡攝　108年9月18日

（中央社記者劉世怡台北18日電）法務部矯正署今天指出，北、中、南、東的監獄輪辦「幸運草育樂營」，以寓教於樂的方式，藉由親情影音集、卡片DIY等課程，期待使收容人能因感念各界支持而達教化效果。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，矯正署長黃俊棠表示，積極辦理「及時雨-援助收容人高關懷家庭方案」，結合社會資源提供物資關懷、參與家庭支持相關活動的交通費補助及幸運草育樂營等項目，讓收容人感受到各界的關懷，進而能夠把家庭連結好，出監後能順利回歸社會，最主要就是能夠達到教化效果。

幸運草育樂營採北、中、南、東分區辦理，北區矯正機關於8月28日由桃園監獄主辦，後續三區分別於10月下旬、11月上旬及11月中旬舉辦。

桃園監獄典獄長許金標指出，當天活動在桃園市八德區巧克力共和國觀光工廠舉辦，參加的收容人子女及家屬來自於基隆、宜蘭、大台北、桃園、新竹等地區，總計178人。

許金標說，活動以寓教於樂的方式，藉由親情影音集、闖關遊戲、卡片及巧克力DIY等互動性的課程，引導子女及家屬彼此分享與感受，增進親職及家庭關係溝通技巧，分組時間時播放收容人預錄的影片，內容包含想給孩子們的話或參加技能訓練的實況等，活動結束後，由矯正機關將當天製作的小點心及卡片轉送收容人，傳達子女及家屬對收容人的支持與鼓勵。（編輯：李錫璋）1080918

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