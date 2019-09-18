更多編輯台推薦新聞：
廣大興案宣判 台灣檢警冒險出庭與槍手同班機
社會

廣大興案宣判 台灣檢警冒險出庭與槍手同班機

影片／戴資穎中國羽賽直落二過關 首輪僅花32分鐘
運動

影片／戴資穎中國羽賽直落二過關 首輪僅花32分鐘

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看
生活

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園男子與友口角引殺機 雙刀砍死人投案

最新更新：2019/09/18 18:51
一名41歲古姓男子18日下午現身派出所投案，供稱因與59歲陳姓友人發生口角，情緒失控將他殺害，警方循線到場發現屍體，隨即著手展開調查以釐清案情。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年9月18日
一名41歲古姓男子18日下午現身派出所投案，供稱因與59歲陳姓友人發生口角，情緒失控將他殺害，警方循線到場發現屍體，隨即著手展開調查以釐清案情。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年9月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市警局中壢分局表示，一名41歲古姓男子今天下午前往派出所投案，並表示因與友人發生口角，情緒失控下憤而持刀將59歲陳姓友人殺害，目前警方已經著手調查以釐清案情。

中壢分局副分局長洪漢周接受媒體聯訪表示，下午3時12分接獲報案，在長樂街一處民宅有人呼喊救命，並看到全身是血的男子逃逸，中壢分局立即通知所轄的文化派出所員警到達現場查處，在警消抵達現場後進入屋內，在民宅內發現一具屍體。

洪漢周表示，內壢派出所隨即於下午3時21分，接獲一名41歲古姓男子到派出所投案，並表示因與朋友發生口角，在情緒失控下，憤而持刀將59歲陳姓友人殺害。

洪漢周說，古男與死者陳男原本是朋友關係，借住在陳男家約3個月的時間後，3、4月份時遭陳男趕出家門，今天下午3時許，古男前往死者家中理論，後來因為一言不合雙方互毆，古男在氣憤之下，拿了陳男家中的殺魚刀與菜刀，砍殺陳男致死，然後古男再拿著2把凶刀前往附近的派出所投案。

洪漢周指出，目前檢警已封鎖現場並進行調查，希望早日釐清相關的事發原因及犯案細節。（編輯：李錫璋）1080918

桃園市警局中壢分局18日表示，一名41歲古姓男子（中）下午前往派出所投案，並表示因與友人發生口角，情緒失控，以殺魚刀與菜刀將59歲陳姓友人砍殺致死。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月18日
桃園市警局中壢分局18日表示，一名41歲古姓男子（中）下午前往派出所投案，並表示因與友人發生口角，情緒失控，以殺魚刀與菜刀將59歲陳姓友人砍殺致死。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年9月18日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報