桃園男子與友口角引殺機 雙刀砍死人投案

一名41歲古姓男子18日下午現身派出所投案，供稱因與59歲陳姓友人發生口角，情緒失控將他殺害，警方循線到場發現屍體，隨即著手展開調查以釐清案情。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市警局中壢分局表示，一名41歲古姓男子今天下午前往派出所投案，並表示因與友人發生口角，情緒失控下憤而持刀將59歲陳姓友人殺害，目前警方已經著手調查以釐清案情。

中壢分局副分局長洪漢周接受媒體聯訪表示，下午3時12分接獲報案，在長樂街一處民宅有人呼喊救命，並看到全身是血的男子逃逸，中壢分局立即通知所轄的文化派出所員警到達現場查處，在警消抵達現場後進入屋內，在民宅內發現一具屍體。

洪漢周表示，內壢派出所隨即於下午3時21分，接獲一名41歲古姓男子到派出所投案，並表示因與朋友發生口角，在情緒失控下，憤而持刀將59歲陳姓友人殺害。

洪漢周說，古男與死者陳男原本是朋友關係，借住在陳男家約3個月的時間後，3、4月份時遭陳男趕出家門，今天下午3時許，古男前往死者家中理論，後來因為一言不合雙方互毆，古男在氣憤之下，拿了陳男家中的殺魚刀與菜刀，砍殺陳男致死，然後古男再拿著2把凶刀前往附近的派出所投案。

洪漢周指出，目前檢警已封鎖現場並進行調查，希望早日釐清相關的事發原因及犯案細節。（編輯：李錫璋）1080918