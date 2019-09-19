馬籍男來台架節費器 涉幫助詐騙集團被起訴

（中央社記者蘇木春台中19日電）馬來西亞籍男子吳勝凱涉嫌受詐騙集團指揮，今年6月間來台，投宿民宿或旅館，架設節費器做為集團跨境電話轉接站以詐騙台灣民眾，被警方循線逮捕，檢方今天依詐欺罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，21歲馬來西亞籍男子吳勝凱，透過臉書（Facebook）聯繫暱稱「杰樂米」、微信通訊軟體暱稱「筱」與易信通訊軟體暱稱「夏威夷」的身分不詳男子。

吳男經「夏威夷」指揮，於今年6月27日自馬來西亞入境來台，並入住台中市一家飯店，隔日再由「筱」指示身分不詳的女子，在一處公園將新台幣2萬元報酬，及數位式移動節費器（DMT）設備一組交給吳男。

「夏威夷」要求吳男，將節費器攜至台中市西屯區逢甲商圈一處民眾投宿，並在民宿內將節費器插電連結網際網路後，由中國地區不詳詐騙集團成員，透過跨境發話的方式，以節費器為中繼站轉接電話，撥打電話詐騙台灣民眾。

吳男期間曾變更住宿地點，以躲避警方查緝，使詐騙集團在一周內，成功詐騙2名被害人共10萬元。警方獲報後展開追查，於今年7月4日前往吳男投宿的商旅逮人，並查扣節費器設備、網路分享器、電腦等證物。

吳男到案後坦承將節費器連結網際網路，但否認有詐欺犯行，並辯稱不清楚設備的功能，他未參與詐騙集團。台中地檢署檢察官今天依據證人證詞、被害人匯款資料、通訊資料等證據，依詐欺罪嫌將吳男起訴。（編輯：林沂鋒）1080919