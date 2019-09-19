摔車酒測超標 男子稱返家喝酒止痛判無罪

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）張姓男子騎重型機車摔車，返家後員警循線找到張男送醫並酒測，酒測值超標遭起訴，張男向法官說明回家後因傷口很疼才喝酒，法官判張男無罪。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，民國107年7月，張男騎重型機車時不小心摔車，不慎跌落到水溝，張男將重機留在現場，自行回到住處睡覺，彰化縣警察局芳苑分局員警獲報趕到現場，根據車牌號碼循線找到張男。

員警發現張男身上有多處傷口，送往二林基督教醫院治療，另在醫院幫張男進行酒測，發現張男酒測值超標，因此提起公訴。

法院審理，張男向法官辯稱，騎車時沒有喝酒，是因為蟲子飛進眼睛，煞車不及才會跌落水溝，後來自己走路回家，在家中因為傷口疼痛，才會拿出高粱酒來喝止痛。

張男的女友邱女也證稱，她懷孕待在家裡，看到男友整身傷回到家，沒有聞到身上有酒味，她有問張男要不要送醫，但男友說身上沒有錢不要送醫，躺在床上睡覺，因為傷口很疼，男友拿出高粱酒來喝說要止痛。

法官根據員警提供的影片以及證人證詞，認為張男是在肇事後隔天凌晨才在醫院接受酒測，一般人在這個時間通常已疲累睏倦，更何況被告臉部有撕裂傷、四肢多處擦傷，沒有當場向員警反映在家中有飲酒，並非完全不可能。

法官認為，張男出車禍時沒有目擊證人，被送往醫院後已經距離肇事時間3個小時，檢警不能提出積極證據證明被告騎機車前有喝酒，不能以推測或懷疑之詞認為被告有罪，因此判決張男無罪。（編輯：唐聲揚）1080919