君鴻酒店歇業遭斷水電 不點交承租戶遭殃

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄85大樓內君鴻酒店7月初歇業，積欠管理水電費8月底遭大樓管委會斷水電，店內3家不點交承租公司遭殃，員工被迫休無薪假，冰櫃內食材也壞了，員工今天抗議管委會不通人情。

君鴻酒店被法拍7月初歇業，迄今尚未點交，酒店內與君鴻有租賃關係的樂活、富勝、福勵3家不點交公司不受影響繼續經營餐飲、日租套房及觀光等事業，8月20日深夜11時起大樓管委會起將大樓緊急升降梯關閉並對全棟酒店斷水斷電，3家公司被迫歇業，30多名員工被迫放無薪假，其中38樓餐廳冰櫃裡的高檔冷藏食材鮑魚、魚翅、龍蝦、肉品因而全數腐敗惡臭，酒店觀景台及日租套房也被迫停業。

三家公司員工代表下午在君鴻酒店一樓舉牌呼口號抗議，控訴該繳的管理費都有繳，管委會不該與君鴻的私權爭議牽連無辜，罔顧工安，並要求市府公權力介入，立即復水復電開啟升降設施。

員工代表指出，斷水電造成財物損失不貲不說，有員工被迫徒步37樓逃生梯，因密閉空間差點窒息鬧出人命，但管委會仍置若罔聞冷血堅持不開啟緊急升降梯。管委會下午公告斷水電，不到半年就斷水電，業者根本來不及撤食材，實在不通人情。

君鴻酒店大樓管委會高姓監委出面說明，與抗議群眾各說各話，雙方不歡而散，高姓監委指出，君鴻7月初歇業後撒手不管，連6月管理費含水電費也沒繳，至8月20日共積欠新台幣2000多萬元，依大樓管委會合約積欠兩個月就得斷水斷電，君鴻代表也有簽字同意，管委會存證信函發了，也依規定公告，何錯之有。

他強調，管委會簽約對象是君鴻，君鴻再轉租給樂活等3家公司，與管委會無關，君鴻避不見面，管委會收不到錢也是受害者。

高雄市議員黃柏霖會同市府消防局、工務局人員到場關心，初步會勘現場公共設施並無違反工安之虞，對民間財務糾紛難以介入，愛莫能助，令抗議民眾大失所望。（編輯：謝雅竹）1080919