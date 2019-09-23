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首頁 / 社會

卑南溪河床拾取滯留木 男遭警方法辦

最新更新：2019/09/23 12:41
台東警分局員警日前獲報，卑南溪河床有民眾疑似拾取河床上的滯留木，隨即到場察看，發現河床遠處有一輛廂型車正在搬動滯留木，上前攔查經林務局人員鑑定後，證實木材為極為貴重的櫸木。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月23日
台東警分局員警日前獲報，卑南溪河床有民眾疑似拾取河床上的滯留木，隨即到場察看，發現河床遠處有一輛廂型車正在搬動滯留木，上前攔查經林務局人員鑑定後，證實木材為極為貴重的櫸木。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月23日

（中央社記者李先鳳台東縣23日電）台東吳姓男子趁假期以為員警忙於交通勤務，開著四輪傳動廂型車到卑南溪河床拾取滯留木，被員警攔查還辯稱是無價值的雜木，經林務局人員鑑定為貴重的櫸木，警方依涉嫌違反森林法送辦。

台東警分局今天表示，日前初鹿派出所長黃年炎、警員洪健隆接獲報案，指卑南溪河床有民眾疑似拾取河床上的滯留木。隨即到場察看，發現河床遠處有一輛廂型車正在搬動滯留木，員警於附近隱密處埋伏，等到廂型車由河床緩緩駛上河岸，立即上前攔查。

廂型車內裝載不明的木材5大塊，駕駛吳男還辯稱是毫無價值的雜木，員警通知林務局台東林管處人員到現場鑑定後，證實木材為極為貴重的櫸木。警方依森林法第50條竊取森林主產物罪移送台灣台東地方檢察署偵辦。

台東警分局表示，山林產物及河床滯留木不得任意砍伐、撿拾，且林務局於平日未開放民眾撿拾及清理河床的滯留木，民眾務必遵守相關規定以免觸法。呼籲民眾如發現有人擅撿或不法載運漂流木時，可聯繫台東林區管理處檢舉專線電話：0800-000-930或撥打110報案，共同維護國家森林資產。（編輯：林沂鋒）1080923

台東吳姓男子日前開著四輪傳動廂型車到卑南溪河床拾取滯留木，被員警攔查還辯稱是無價值的雜木，經林務局人員鑑定為貴重的櫸木，警方依涉嫌違反森林法送辦。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月23日
台東吳姓男子日前開著四輪傳動廂型車到卑南溪河床拾取滯留木，被員警攔查還辯稱是無價值的雜木，經林務局人員鑑定為貴重的櫸木，警方依涉嫌違反森林法送辦。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年9月23日
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