桃園酒駕再犯班震撼教育 40人殯儀館上課

為強化酒駕再犯專班課程，桃園監理站24日協同桃園市警察局交通警察大隊，將道安講習課程移師到桃園殯儀館舉辦，讓學員見證死亡的最後旅程，體認生命無價，學會珍惜他人生命。（桃園監理站提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）為遏止酒駕事件，桃園監理站今天協同桃園市警局交通大隊，將道安講習課程移師到桃園殯儀館舉辦，透過觀看禮儀社服務人員講解大體洗穿課程，提醒酒駕者尊重生命，莫害人害己。

桃園監理站長林正郎表示，近5年全國酒駕交通事故已造成3088人死亡、近3萬6000人受傷，在社會瀰漫一股「酒駕零容忍」的氛圍下，為強化酒駕再犯專班課程，監理站將酒駕再犯班講習課程安排在殯儀館進行，讓學員見證死亡的最後旅程，也體認生命無價，學會珍惜他人生命。

交通大隊表示，這次的道安講習共有酒駕累犯40人，其中最高再犯11次、累計罰金超過新台幣100萬元（前10次為修法前），為了舉辦這次的講習，交通大隊事前要求學員們必須先到監理站集合，再集體搭乘交通車前往殯儀館，並步行經過許多正在進行儀式的廳舍。

交通大隊說，許多學員聽到要觀看大體穿洗已明顯感受到壓力，步行穿越殯儀館時，部分學員甚至腿軟要扶著牆才能進教室，整堂課更是鐵青著臉；不過這次課程是用假人模擬並非真正遺體，希望學員們能夠受到教訓，不要再酒後駕車。（編輯：卞金峰）‭1080‬924