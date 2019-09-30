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颱風米塔來襲 萬里路基塌陷烏來釣客受困

最新更新：2019/09/30 16:41
颱風米塔來襲，新北市萬里區港西路靠近野柳舊隧道口，因大雨造成道路土壤鬆動、路基塌陷，地面出現約30公分寬裂痕，相關人員進行搶修。（新北市工務局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月30日
颱風米塔來襲，新北市萬里區港西路靠近野柳舊隧道口，因大雨造成道路土壤鬆動、路基塌陷，地面出現約30公分寬裂痕，相關人員進行搶修。（新北市工務局提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月30日

（中央社記者葉臻新北30日電）颱風米塔來襲，萬里區野柳舊隧道口附近因大雨造成路基塌陷，地面出現約30公分寬裂痕，目前搶修中；烏來區哈盆古道4公里處有2名釣客受困，無生命危險，由消防人員救援中。

新北市政府工務局表示，萬里區港西路靠近野柳舊隧道口，因大雨造成道路土壤鬆動、路基塌陷，地面出現約30公分寬裂痕，相關人員已在進行搶修，目前維持單線雙向通行。

新北市政府消防局上午10時許獲報，烏來區哈盆古道4公里處，有2名年約50歲的男性釣客因溪水暴漲受困，無法返回岸邊，所幸2人目前並無生命危險，由消防人員進行救援中，消防局呼籲，颱風期間民眾應避免從事海邊及山區活動。（編輯：方沛清）1080930

颱風米塔來襲，新北市政府消防局30日上午獲報，烏來區哈盆古道4公里處，有2名釣客因溪水暴漲受困，消防人員前往救援。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年9月30日
颱風米塔來襲，新北市政府消防局30日上午獲報，烏來區哈盆古道4公里處，有2名釣客因溪水暴漲受困，消防人員前往救援。（翻攝照片）　中央社記者葉臻傳真　108年9月30日
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