挨告又被對方碎念 男持鐮刀闖法庭被逮

新北市一名吳姓男子2日上午到新北地方法院出庭時，因對原告不滿，竟持鐮刀欲進入簡易庭揮砍，當場被法警壓制。（翻攝照片） 中央社記者葉臻傳真 108年10月2日

（中央社記者葉臻新北2日電）新北市59歲吳姓男子因涉妨害名譽挨告，上午到新北地院出庭時因不滿原告在開庭前碎念，竟持鐮刀想進入簡易庭揮砍，當場被壓制，警方依社會秩序維護法帶回偵訊，後續由法院裁處。

新北市政府警察局海山分局表示，59歲吳姓男子因涉及妨害名譽案件，今天上午11時許至新北地方法院出庭，因為不滿挨告開庭，開庭前又聽到原告在碎碎念，竟走回車上拿了一把工作用鐮刀，想進入簡易庭揮砍。

警方表示，吳男手持鐮刀走到簡易庭門口時便被法警發現壓制，隨後通知警方到場，將吳男帶回派出所偵訊。

警方表示，吳男涉犯社會秩序維護法，依法可處3天以下拘留，或新台幣3萬元以下的罰鍰，吳男否認有傷人意圖，只是想拿刀嚇嚇原告，訊後已離開警局，後續將由簡易庭裁罰。（編輯：洪學廣/李亨山）1081002