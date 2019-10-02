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苗栗白沙屯岸際驚見女屍 疑有外傷遭拖行痕跡

最新更新：2019/10/02 19:01
苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側約500公尺處海灘，2日有一名女子被路過漁民發現陳屍在消坡塊與礫石堆交疊處，警方獲報到場封鎖採證，在死者頭部發現疑似外力造成的傷口。中央社記者管瑞平攝　108年10月2日
苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南側約500公尺處海灘，2日有一名女子被路過漁民發現陳屍在消坡塊與礫石堆交疊處，警方獲報到場封鎖採證，在死者頭部發現疑似外力造成的傷口。中央社記者管瑞平攝　108年10月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊今天下午驚傳發現一名女屍，死者頭部有可疑傷痕，堤防上也有疑似遭拖行留下已乾涸的血跡，警方獲報到場封鎖調查中。

案發地點位於白沙屯漁港南側約500公尺處海灘，一名女子被路過漁民發現陳屍在消波塊與礫石堆夾雜處，連忙報警；警方到場封鎖採證，死者頭部疑有外力造成的傷口，此外，堤防上也有已乾涸的血跡，懷疑曾遭拖行。

警方指出，女子下半身著牛仔褲、上半身穿黑色肩帶上衣，身上暫未發現相關文件，身分仍待確認，鑑識人員已到場封鎖採證，全力調查偵辦。

附近居民表示，該岸際每逢傍晚會有人到堤防散步、看夕陽，這兩天皆未察覺或聽聞異狀，但從女子陳屍處及堤防留下血痕，是否深夜遭人棄屍，不得而知，仍待警方進一步追查，釐清真相。（編輯：卞金峰）1081002

苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊2日下午驚傳發現一名女屍，警方獲報到場封鎖調查，在死者頭部發現疑外力造成的傷口，且在堤防上也有已乾涸血跡，懷疑死者曾遭拖行。中央社記者管瑞平攝　108年10月2日
苗栗縣通霄鎮白沙屯海邊2日下午驚傳發現一名女屍，警方獲報到場封鎖調查，在死者頭部發現疑外力造成的傷口，且在堤防上也有已乾涸血跡，懷疑死者曾遭拖行。中央社記者管瑞平攝　108年10月2日
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