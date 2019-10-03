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首頁 / 社會

普悠瑪翻覆案開庭 告訴人：搭火車還是有點怕

最新更新：2019/10/03 10:31
宜蘭地院審理普悠瑪翻覆案連2天開準備程序，除傳喚3名被告，另請57名告訴人陳述意見；一名16歲告訴人呂姓女子（左）3日在父親（右）陪同下抵達宜蘭地院報到。中央社記者王朝鈺攝 108年10月3日
宜蘭地院審理普悠瑪翻覆案連2天開準備程序，除傳喚3名被告，另請57名告訴人陳述意見；一名16歲告訴人呂姓女子（左）3日在父親（右）陪同下抵達宜蘭地院報到。中央社記者王朝鈺攝 108年10月3日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣3日電）宜蘭地院審理普悠瑪翻覆案連2天開準備程序，除傳喚3名被告，另請57名告訴人陳述意見，一名16歲告訴人呂姓女子說，今天搭普悠瑪來宜蘭時心中還是有點怕，盼這件事趕快落幕。

呂女上午9時許在父親陪同抵達宜蘭地院報到，呂父表示，女兒就讀卑南國中，師生一同前往韓國交流，回程搭上發生事故的普悠瑪列車，得知列車出事時心情很沉重，不過接到女兒平安頓時安心許多。

他說，今天上午5時許搭普悠瑪來宜蘭開庭，經過新馬站時不禁會多看兩眼，對於司機員尤振仲超速過彎，他認為有很多因素導致翻車結果，一時也說不完，台鐵局該懲處人員就要懲處，尤振仲也很委屈，自己會盡量原諒他。

他表示，發生事故後女兒變得不太一樣，脾氣較為奇怪有時會沒膽，由於女兒個性木訥，他會盡量帶給女兒正能量例如到處吃喝遊玩，希望她能慢慢調適，女兒也會和同行受傷同學互相鼓勵，希望能盡快走出陰霾。（編輯：李錫璋）1081003

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