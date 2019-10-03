違建鐵皮工廠惡火害命 中市府：將拆除

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市大雅區中和六路一處鐵皮工廠今天凌晨大火，2名消防人員救災時殉職，台中市政府表示，這處鐵皮工廠是違章建築，將待火災鑑定報告後，由都發局依規拆除。

台中市消防局凌晨1時45分接獲民眾報案指出，大雅區中和六路一處工廠發生火警，隨即出動消防人員前往救災，進入火場探測火點的兩名消防人員謝志雄與張哲嘉失聯，上午8時以後陸續被發現已經殉職。

市府表示，經查起火地點均屬「違章建築」，將依規拆除，並依違反土地使用分區法裁罰。而市長盧秀燕也強調，她已指示市府相關局處強力查緝危險場所，「別讓憾事再度發生！」

市府指出，火災地點包括大雅區中和六路92-6（群峪股份有限公司）及92-7號（台灣百慕達紙器廠），分別做為南北貨倉庫、紙製品堆置，均屬「違章建築」，違章建築蓋在農地用地上，待消防局火災鑑定報告後，都發局將依規拆除。

市府統計指出，中市自縣市合併前累計迄今年9月止，查報未拆違建件數已累計8萬7904件，其中，農地上的違章工廠由中央與地方通力查緝，自104年1月1日開始有註記農地違建紀錄，至今年9月止，農地違建查報共5998件，疑似作工廠使用經都發局拆除共960件。

市府強調，將針對違章工廠主動擴大加強查報，檢查各地工廠裡及易燃物的周遭，有無按照相關法規放置消防設施，從源頭管理，只要判定違法，一定依法嚴處；另涉及農地違章工廠管理部分，將依照中央與地方法規通力合作，過去以輔導為主，未來將依規處置，不要再發生遺憾。（編輯：謝雅竹）1081003