裸男網咖揮刀砍人 判刑11年10月定讞

（中央社記者蕭博文台北4日電）宜蘭男子林柏承被控與父親發生爭執，持刀追砍父親不成，竟全裸持刀到網咖砍殺女店員、顧客。二審依2個殺人未遂罪判處林男11年10月徒刑。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

此外，陳姓路人當天協助壓制林柏承，反遭林柏承持刀劃傷，二審依傷害罪判林柏承4月徒刑，得易科罰金，不得上訴，已於二審確定。

判決指出，27歲林柏承去年5月2日晚間8時許在羅東鎮住處與父親發生口角，林柏承疑情緒失控全身脫光，先徒手毆打父親，見父親拿椅子抵擋，轉到廚房拿菜刀準備追砍父親。

林柏承持刀後因未能找到父親，情緒更加失控，跑到羅東一間網咖內，對蔡姓女店員及陳姓顧客砍殺，受傷的陳姓顧客趁機拿滅火器，朝林男噴射，林柏承逃出店外，陳姓顧客追上與陳姓路人聯手將林柏承壓制在地。

一審宜蘭地院依2個殺人未遂罪判林柏承12年徒刑，另依傷害罪判刑4月，得易科罰金。

二審台灣高等法院認為，監視器畫面顯示女店員躲在櫃台尖叫、顫抖，其心中恐慌、害怕，旁人透過錄影畫面觀看也不寒而慄、深受煎熬，林柏承犯罪手段實屬凶殘，惡性重大。

二審認定，鑑定結果認為林柏承並無重大精神疾病，案發時辨識違法能力無顯著降低，但考量林柏承原本是基於傷害犯意攻擊女店員，後因情緒失控而提升為殺人的不確定故意砍殺2被害人，改判有期徒刑11年10月。

案經上訴，最高法院認為二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1081004