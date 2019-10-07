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首頁 / 社會

男子遭追砍開槍傷人 非法持有手槍判5年半

最新更新：2019/10/07 13:06

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）康姓男子因乾妹妹黃女與劉姓男子發生糾紛，雙方相約談判時，康男見劉男持刀逼近便持槍朝劉男右大腿射擊。法院審理後，康男涉犯重傷害未遂部分諭知無罪，但非法持有手槍，判5年6月。

基隆地院判決書指出，康男和黃女去年1月間搭乘劉姓友人車輛時，期間黃女與另一名劉姓男子通電話，雙方因債務及情感糾紛發生口角，康男為解決糾紛便提議雙方在超商見面談判。

康男晚間抵達後，從劉姓友人的轎車駕駛座下方取出一把制式手槍放到腰際後下車，見劉男持刀而來，先是對空鳴槍，但劉男仍繼續持刀逼近，兩人互相追逐，劉男作勢揮砍時，康男持槍朝向劉男右大腿處擊發，劉男因而倒地。

全案經警方調閱監視器錄影畫面，發現作案用車輛棄置在一處停車場，經循線查獲劉姓友人後，搜出改造槍枝及制式槍枝各1把，並將康男緝捕到案。

康男在法院審理時辯稱開槍是正當防衛，法院勘驗監視器畫面後，認定康男在身體將遭受侵害的狀態下，為排除劉男不法行為，已先採取侵害較小的對空鳴槍作為防衛手段。

不過，仍無法阻止劉男持刀繼續追逐攻擊，康男於劉男再度持刀作勢揮砍時，持槍瞄準劉男下半身開槍，屬於為防衛自己權利的正當防衛行為，得以阻卻違法，涉犯重傷害未遂部分諭知無罪。

康男仍觸犯非法持有手槍罪，法院考量康男持有手槍時間不長，且犯後大致坦承犯行，並與劉男達成和解，判處5年6月徒刑，併科罰金新台幣10萬元，罰金可服勞役折抵。

劉姓友人則因受不詳人士寄託槍枝，依非法寄藏手槍罪，判處3年徒刑，併科罰金新台幣10萬元，罰金可服勞役折抵，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1081007

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