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首頁 / 社會

恐嚇彰化由政轉商大咖 犯嫌被掃黑落網

最新更新：2019/10/07 17:27

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）蕭姓犯嫌因「跑路」缺錢，以多年前一件土地買賣糾紛為藉口，向彰化縣一名由政轉商的重量級人士勒索新台幣200萬元，被害人擔心便報案，彰化警方掃黑行動逮捕蕭嫌及手下。

因多起罪案遭通緝「跑路」的蕭姓男子因缺錢花用，以土地買賣糾紛為由，從今年2月起涉嫌操縱、指揮手下以恐嚇信件、簡訊及臉書留言等方式，恐嚇彰化縣一名由政轉商的被害人要付200萬元，彰化檢警組成專案小組偵辦，日前北上逮捕蕭男及3名手下。

配合內政部警政署全國同步掃黑行動專案，彰化縣政府警察局針對全縣105處幫派成員聚集圍事或經常出入場所實施臨檢、搜索，共檢肅治平目標6人、手下成員33人，合計39名犯嫌到案，並查獲非法槍械2枝、各級毒品16.3公克、不法所得13萬5200元。

彰化縣長王惠美今天出席警察局記者會，並頒發獎金給破案有功人員，王惠美指出，這些幫派無視法律，從事暴力討債、恐嚇取財等不法行為，造成被害人身心極度恐懼與財產損失，警察局強力掃蕩幫派，相信對彰化縣治安有很大、正面助益。

除警察局刑警大隊偵三隊破獲蕭男恐嚇案，還有芳苑分局破獲持槍恐嚇取財及毀損案、鹿港分局破獲暴力討債案、和美分局破獲蔡嫌誆稱被詐賭，脅迫被害者交出財物並強押簽本票、汽車讓渡書，及北斗分局破獲廖嫌等人長期以恐嚇、傷害、妨害自由等方式欺壓被害人，還有員林分局破獲暴力持槍恐嚇案。（編輯：林沂鋒）1081007

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