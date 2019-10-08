影像專區上線 司法院加強與社會對話

為讓民眾重新認識司法，司法院設立「從心認識司法」專區。秘書長林輝煌（圖）表示，希望藉由這些影像，讓社會大眾重新認識法官這項職業，瞭解審理過程的困難及判決時的心路歷程與掙扎。中央社記者林長順攝 108年10月8日

（中央社記者林長順台北8日電）為了讓民眾重新認識司法，司法院設立「從心認識司法」專區。秘書長林輝煌表示，透過系列影像，包括法官紀錄片、微電影及跨界影片等，讓民眾從不同角度認識司法。

司法院近來致力於建立良善的溝通平台，自今年上半年起，已陸續辦理「大專院校法治教育公民行動方案」徵件競賽、「司法，你主場」跨界沙龍、「法律與戲劇媒合」工作坊，以及建置「法治教育人才資料庫」等，落實分眾法普的推廣。

「從心認識司法」系列影像共分3個部分，在法官紀錄片部分，邀請20位法官，透過導演採用近距離訪談，記錄他們脫下法袍之後的日常平凡角色，呈現法官也在這個城市努力生活，在生活中找尋答案，隨時蓄積再次穿上法袍時的能量，如何使判決更加貼近人民。

微電影部分，透過生活周遭不同個案故事，探討判決的兩難，例如離婚親權的判定、失智行竊的量刑等，藉此探詢裁判除了追求公平與效率之外的其他價值；另外，跨界影片則讓不同領域的職場達人與法官對談，透過不同專業領域的視角來看司法判決。

林輝煌表示，司法院希望藉由這些影像，讓社會大眾重新認識法官這項職業，瞭解審理過程的困難，或是在紛雜的資料中做出決定，以及判決時的心路歷程與掙扎。

他說，法官先是人，然後才是法官，所以審判工作者在處理個案上，經常都是設身處地、感同身受，也隨時保持著一顆同理的心。

司法院「從心認識司法」這次也與Yahoo TV合作，並於司法院官網及YOUTUBE頻道皆設有專區，接下來將推出「司法動畫」、「2019司法影展」，以及首款「司法實境互動遊戲」等，民眾可加入「司法院Line@生活圈」持續追蹤。（編輯：方沛清）1081008