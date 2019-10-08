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掏空台東企銀 前立委游淮銀判賠2億餘元

最新更新：2019/10/08 20:03

（中央社記者蕭博文台北8日電）前立委游淮銀掏空台東企銀，高院更二審認為，游淮銀與時任台東企銀監察人劉育汝以不實資料辦理貸款，應負賠償責任，今天判決游、劉賠償新台幣2億餘元。

游淮銀於民國84年入主台東中小企銀，擔任董事長期間，被控涉嫌指示劉育汝與親友等人，利用個人與親友帳戶陸續超貸、掏空東企資金約新台幣20多億元，其中數億元還流入游淮銀設立的富隆集團。

後來台東企銀發生擠兌，行政院金融監督管理委員會指派中央存款保險公司接管。中央存保公司清查發現，游淮銀涉嫌背信及掏空東企，92年間向台東地檢署舉發，游淮銀最後遭判刑6年6月定讞。

中央存保向游淮銀、劉育汝求償，台灣高等法院更一審時，判決游淮銀、劉育汝賠償新台幣18億餘元。

案經上訴，高院更二審認為，游淮銀、劉育汝當時擔任董事長、監察人，卻以不實財務報告等資料，提供價值不足的股票及不動產為擔保，向台東企銀辦理貸款，造成台東企銀實際損害為17億餘元，應負賠償責任。

更二審新聞資料指出，相關貸款債權已出售並部分獲得清償，判決游淮銀、劉育汝賠償2億3504萬餘元，仍可上訴。（編輯：方沛清）1081008

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