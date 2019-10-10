台版華爾街之狼羅栩亮 獲准假釋將出獄

（中央社記者劉世怡台北10日電）醫材廠商兆良科技公司負責人羅栩亮被控販賣未上巿股票，外界形容如電影「華爾街之狼」翻版。他遭判7年6月定讞，於106年7月入監服刑，矯正署日前核准他的假釋，近日將出獄。

台北地檢署在民國104年10月偵結本案，依違反證券交易法等罪嫌起訴羅栩亮等19人。檢調查出，兆良科技找創投公司行銷自家股票，也要求公司員工須認購股票，手法是「印股票、換鈔票」。

檢方指控，羅栩亮等人以虛偽手法詐偽發行兆良公司股票，不法所得新台幣2億4993萬7000元。一審台北地方法院105年依證交法判羅栩亮6年徒刑、公司法部分判刑7月。

經上訴，二審台灣高等法院106年6月間認定一審漏未審酌羅栩亮幫助盤商逃漏稅的情節，證交法部分加重改判7年，公司法部分維持原判7月，應追徵沒收不法獲利7006萬餘元，羅栩亮被提訊聆判，不發一語。

全案經上訴，最高法院同年7月21日駁回上訴，全案定讞。檢方聲請數罪定應執行刑，法院裁定應執行7年6月徒刑。羅栩亮於106年7月28日送監執行，後來移監至八德外役監服刑。

法務部矯正署5日核准羅栩亮的假釋案，台灣高等法院8日已裁定保護管束，後續獄方收到保護管束命令，羅栩亮即可出獄，並依規定出獄後須在24小時內向地檢署觀護人報到。（編輯：李錫璋）1081010