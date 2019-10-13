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醉漢走路撞國旗火大 竟怒折24旗桿遭送辦

最新更新：2019/10/13 12:17
新店區碧潭大橋往安康方向右側橋邊整排24面國旗，12日清晨遭人折斷棄置，警方獲報偵辦逮林姓男子，林男供稱是喝醉酒走路撞到國旗才憤而毀損，訊後被依毀損公物罪嫌送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年10月13日
新店區碧潭大橋往安康方向右側橋邊整排24面國旗，12日清晨遭人折斷棄置，警方獲報偵辦逮林姓男子，林男供稱是喝醉酒走路撞到國旗才憤而毀損，訊後被依毀損公物罪嫌送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年10月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）新店區碧潭大橋整排24面國旗昨天清晨遭人折斷棄置，警方獲報偵辦逮林姓男子送辦，初步了解林男喝醉酒走路撞到國旗才憤而毀損，卻可能面臨刑責及公所求償。

在國慶日的光輝十月期間，新北市各主要道路及橋梁都設置一排排的國旗，但警方昨天清晨6時40分接獲民眾報案稱，新店區碧潭大橋往安康方向右側橋邊的整排國旗遭人折斷並棄置在橋面上，警方到場查看研判是人為破壞，於是展開偵辦。

警方12日清晨接獲民眾報案稱，新店區碧潭大橋往安康方向右側橋邊的整排國旗遭人折斷並棄置在橋面上，警方過濾監視器畫面後逮林姓男子送辦，初步了解林男喝醉酒走路撞到國旗才憤而毀損。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年10月13日
警方12日清晨接獲民眾報案稱，新店區碧潭大橋往安康方向右側橋邊的整排國旗遭人折斷並棄置在橋面上，警方過濾監視器畫面後逮林姓男子送辦，初步了解林男喝醉酒走路撞到國旗才憤而毀損。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年10月13日

經警方調閱案發路段周邊監視畫面過濾後，鎖定家住溪洲路51歲男子涉案，於是派員於昨天深夜11時多將林男帶回警局說明。

經偵訊，林男供稱不是要故意毀壞旗桿，而是當天喝酒後欲徒步沿碧潭大橋返家，但因酒醉碰撞到旗桿，才會一時失控沿路毀損旗桿，但他無侮辱國旗意思。

警方訊後依刑法毀損公物罪嫌將林男函送檢方偵辦。此外，受損國旗旗桿是新店區公所委外承包懸掛，林男將為酒後失控行為負起刑事責任及面臨區公所求償的代價。（編輯：張銘坤）1081013

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