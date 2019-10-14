同婚公投官司未了 幸福盟游信義興訟敗訴

（中央社記者劉世怡台北14日電）幸福盟代表游信義去年不服中選會重行公告公投意見書，向法院聲請停止執行。法院裁准後，中選會自行撤銷原處分，但游續行訴訟，請求法院確認原處分違法，法院今判游信義敗訴。

台北高等行政法院公布判決指出，游信義以第10案領銜人身分提案公投主文：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」但他不滿中選會去年10月24日發布公告，就行政院針對公民投票案提出的意見書，又在去年11月2日以原處分重行公告，向法院聲請停止執行，另提起本案訴訟欲撤銷原處分。

法院於去年11月19日指出，本件有急迫性，如繼續執行，將發生難於回復損害，中選會不得將重行公告登載選舉公報，裁准本件停止執行。

中選會隔天（去年11月20日）依法院裁定內容，撤銷原處分。但游信義仍不服，續行訴訟，請求法院確認原處分違法。

法院今天認定，中選會已撤銷包含原處分在內的有關公告，顯示已按法院見解，依行政程序法規定職權撤銷違法的行政處分，因此游信義興訟（確認訴訟），並無確認利益，判決駁回（游信義敗訴），全案可上訴。（編輯：李亨山）1081014