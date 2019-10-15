澎湖民政處長任議員期間涉詐領助理費 檢方聲押

（中央社澎湖縣15日電）澎湖縣民政處長成萬貫疑被控在議員任內以不實人頭詐領助理費，澎湖檢調今天進行搜索，晚間由調查站移送檢方複訊，檢方認有逃亡之虞，聲請羈押，另2名人頭助理以新台幣10萬元交保。

澎湖地檢署發布新聞指出，澎湖地檢署檢察官陳建佑今天指揮法務部調查局澎湖縣調查站、南部地區機動工作站，偵辦前澎湖縣議員成萬貫涉嫌於擔任縣議會第17屆及第18屆縣議員期間，利用職務上之機會以人頭助理詐取財物。

經檢察官指揮澎湖縣調查站、南部地區機動工作站調查官持法院核發之搜索票至澎湖縣湖西鄉等5處進行搜索，並於搜索完畢後訊問前議員及人頭助理等人。

經檢察官訊問後認前議員成萬貫部分因涉犯貪污治罪條例及偽造文書等犯罪嫌疑重大，且其中有所犯係最輕本刑5年以上之罪，並有逃亡及勾串共犯、證人之虞，非予羈押難進行追訴，向法院聲請羈押禁見，其餘擔任人頭助理2名被告則分別由檢察官命具保新台幣10萬元。檢方將持續積極追查相關事證，釐清全案案情。

澎湖縣長賴峰偉今晚表示，成萬貫擔任民政處長以來認真負責，因其擔任議員期間助理費案突遭聲押，令人錯愕，但希望成萬貫配合調查，早日釐清真相。

現任澎湖縣民政處長的成萬貫，曾任湖西鄉代會主席和澎湖縣議會第17和18屆議員，本屆競選連任時，以些微票數落敗，縣長賴峰偉延攬出任民政處長一職。（編輯：方沛清）1081015