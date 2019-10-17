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草山行館木材遭竊 警速逮犯嫌落網

最新更新：2019/10/17 12:31
陽明山「草山行館」日前遭人侵入偷竊木材，警方獲報後，立即調閱監視器、以車追人，將涉案62歲曹姓男子（圖）查緝到案。（台北市警察局北投分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年10月17日
陽明山「草山行館」日前遭人侵入偷竊木材，警方獲報後，立即調閱監視器、以車追人，將涉案62歲曹姓男子（圖）查緝到案。（台北市警察局北投分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年10月17日

（中央社記者黃麗芸台北17日電）位於陽明山的歷史建築「草山行館」日前遭人侵入偷竊木材，警方獲報後，立即調閱監視器、以車追人，將涉案62歲曹姓男子查緝到案，並將失物歸還業管單位台北市文化局。

台北市警察局北投分局今天召開破案記者會，偵查隊隊長吳漢中表示，5日獲報指位於轄內湖底路一帶的草山行館遭人侵入並行竊木材，除立即派遣鑑識人員到場採證外，也同步成立專案小組查緝。

根據調查了解，失竊木材為文化局所業館的有主物，遭竊地點原來計畫出租，不料卻先被竊嫌鎖定行竊，遭竊木材因年代久遠、難以估價財損金額。

經專案小組調閱周邊監視器追查，並分析犯嫌作案手法，以車追人，於8日鎖定一名慣竊曹男涉有重嫌，並迅速起獲遭竊的兩根檜木梁柱及兩片檜木木板。

曹男看到警方出示所掌握的行竊衣物等相關跡證後，隨即坦承犯案，並供稱偷竊木材是要修繕自家所用，並非盜竊變賣。

全案詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，是否涉及其他竊案仍持續擴大追查。（編輯：張銘坤）1081017

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