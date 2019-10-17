原定18日家訪 高雄弒母男疑患思覺失調症

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市疑患有思覺失調症的李姓男子今天弒母後自首。衛生局社區心衛中心指出，今年5月起已陸續進行電訪15次，家訪6次，原本已跟李男約定好明天家訪，未料竟發生人倫悲劇。

高雄市小港區的李姓男子今天上午疑與母親起口角，在家持剪刀猛刺母親胸部等多處致死，警消趕到時李母已氣絕身亡，當場逮捕換下血衣的李男。市府表示，衛生局、社會局今年已多次介入關懷李男。

衛生局社區心衛中心告訴中央社記者，李男自民國96年起就已由公衛護士每月訪視關懷，也有規律回診。由於今年5月起他和母親衝突頻率增加，心衛中心便在5月3日啟動心衛社工關懷，數月來已經電訪15次，家訪6次，並約定明天下午再家訪。

心衛中心指出，關懷內容以關懷回診及服藥情形為主，並給予李男正向鼓勵。

社會局則表示，李男與李母長年來衝突不斷，李母在105年曾聲請取得保護令，直到107年解除保護，但近來兩人衝突再起，李母9月也再次聲請保護令。

社會局強調，由於男子有思覺失調症，將視其需要協助後事處理、法律扶助、關懷陪伴等輔導。（編輯：洪學廣）1081017