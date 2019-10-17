外送員遇攻堅 高雄勞工局：雇主指示避險未違法

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市警方今天指出，昨天晚上在新興區緝捕擁槍嫌犯時，遇到一名Foodpanda美食外送員正要送餐，高市勞工局調查，因雇主當時未要求外送員繼續送且指示避險，未違法。

高雄市前鎮警分局今天證實，昨天晚上外送員原本要上樓送餐給嫌犯，但嫌犯準備取餐時，開門驚見外頭有員警埋伏，情急下反鎖屋內，並從樓上扔槍。

這名外送員事後也將「親臨攻堅現場」經歷截圖上傳，被轉載到臉書「爆廢公社」。外送員更親自留言「這地址警察攻堅…我不敢送，自己先買掉了」、「我不敢送…」、「外面便衣已經拔槍，裡面說如果要破門他們要開槍」。

然而，客服竟回答「麻煩你繼續送給客人，遲到沒關係，這邊可以幫你備註會遲點到」、「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人」。

Foodpanda人員對此表示，網傳外送員和客服人員的對話截圖非真實情況，公司會考量外送員安全，沒有要求一定得完成這筆訂單。

Foodpanda人員指出，客服人員當時一開始確有請外送員先觀察一下狀況，請他稍等查看能否完成送餐，但外送員評估後回報不適合送餐，客服人員即請外送員將餐點送回店家，但外送員直接買下餐點，沒有送回店家。

高雄市勞工局指出，雇主需提供勞工安全環境，這名外送員已回報「這地址警察攻堅…我不敢送」，表明工作有危險之虞，而公司的回應「建議你在附近等候一下，再繼續送給客人」，顯示有指示員工避險，雇主並未違反職業安全衛生法。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017