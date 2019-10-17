更多編輯台推薦新聞：
土撥鼠躲避狐狸驚險瞬間 照片奪野生動物攝影獎
國際

土撥鼠躲避狐狸驚險瞬間 照片奪野生動物攝影獎

風暴地震合而為一 科學家發現新型天災風暴震
科技

風暴地震合而為一 科學家發現新型天災風暴震

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天
國際

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

外送員遇攻堅 高雄勞工局：雇主指示避險未違法

最新更新：2019/10/17 19:58

（中央社記者程啟峰高雄17日電）高雄市警方今天指出，昨天晚上在新興區緝捕擁槍嫌犯時，遇到一名Foodpanda美食外送員正要送餐，高市勞工局調查，因雇主當時未要求外送員繼續送且指示避險，未違法。

高雄市前鎮警分局今天證實，昨天晚上外送員原本要上樓送餐給嫌犯，但嫌犯準備取餐時，開門驚見外頭有員警埋伏，情急下反鎖屋內，並從樓上扔槍。

這名外送員事後也將「親臨攻堅現場」經歷截圖上傳，被轉載到臉書「爆廢公社」。外送員更親自留言「這地址警察攻堅…我不敢送，自己先買掉了」、「我不敢送…」、「外面便衣已經拔槍，裡面說如果要破門他們要開槍」。

然而，客服竟回答「麻煩你繼續送給客人，遲到沒關係，這邊可以幫你備註會遲點到」、「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人」。

Foodpanda人員對此表示，網傳外送員和客服人員的對話截圖非真實情況，公司會考量外送員安全，沒有要求一定得完成這筆訂單。

Foodpanda人員指出，客服人員當時一開始確有請外送員先觀察一下狀況，請他稍等查看能否完成送餐，但外送員評估後回報不適合送餐，客服人員即請外送員將餐點送回店家，但外送員直接買下餐點，沒有送回店家。

高雄市勞工局指出，雇主需提供勞工安全環境，這名外送員已回報「這地址警察攻堅…我不敢送」，表明工作有危險之虞，而公司的回應「建議你在附近等候一下，再繼續送給客人」，顯示有指示員工避險，雇主並未違反職業安全衛生法。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081017

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報