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砂石車轉彎易有視線死角 北市警赴工地宣導取締

最新更新：2019/10/18 10:58

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市忠孝東路3段附近日前發生一名騎單車婦人遭轉彎砂石車輾壓致死，警方查出疑因內輪差造成視線死角釀禍。北市大安警分局表示，施工工地共25處，將規劃取締、宣導勤務。

台北市警察局大安分局今天召開記者會，交通組長劉誌雄表示，9月底在忠孝東路三段附近發生一起死亡車禍，一輛砂石車轉彎時，疑因內輪差造成駕駛視線死角，不慎輾壓一名騎單車行經人行道的55歲婦人致死。

他說，經統計轄區忠孝東路、復興南路、和平東路等路段的施工工地共25處，將派員赴工地向大型車駕駛人宣導包含轉彎時減速慢行注意視線死角、安裝行車視野輔助系統等內容，也會派員在工地附近路段加強取締、攔檢大型車輛勤務。

警方指出，大型車輛轉彎時會出現內輪差，內輪差是指車輛前輪、後輪未在同一軌道，容易造成駕駛視線死角，若大型車行經人潮較多道路，可能會因一時疏忽或行人未跟車輛保持距離等狀況，釀成車禍意外，導致行人死亡。

大安警分局統計今年1至9月舉發大型車交通違規件數共1582件，跟前3年同時期相比，舉發件數增加300件。

警方呼籲，大型車右轉時，為避免後輪壓傷行人，駕駛應先加大轉彎半徑再右轉；行人、單車及機車應與大型車保持安全距離，避免因大型的內輪差、視線死角，引發交通事故傷亡。（編輯：張銘坤）1081018

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