指李晶玉赴美生子詐健保 兩媒體判賠

（中央社記者林長順台北21日電）節目主持人李晶玉不滿周刊王、華視報導，指她赴美生子詐領健保，提告求償。最高法院今天駁回上訴，判決華視及記者賠償20萬元、周刊王及記者賠償30萬元，並刊登道歉聲明。

李晶玉主張，周刊王李姓記者未經查證，於民國105年3月30日在王道媒體公司發行的周刊王雜誌刊登李晶玉與兒子的照片，以「鎖定約談捲入貴婦A健保案」不實標題，撰發她涉案將被約談的不實報導。

李晶玉認為，報導內容足使讀者認為她被列為犯罪嫌疑人，嚴重損害她的名譽，要求李姓記者、王道旺台媒體連帶賠償慰撫金、登報道歉。

此外，她主張，華視新聞網夏姓前記者在105年3月30日，僅憑周刊王雜誌等網路新聞報導，撰寫標題為「貴婦A健保案李晶玉遭鎖定約談」的新聞內容，沒有善盡查證責任，要求夏男、華視連帶賠償，並登報道歉。

周刊王部分，台灣高等法院認為周刊王未盡合理查證義務，侵害李晶玉名譽，使她受精神上痛苦，李姓記者、王道旺台公司應連帶賠償30萬元慰撫金，並在報紙上刊登道歉聲明。

華視部分，高院認為夏男引述周刊王等報導內容，未進一步查明內容是否屬實，以及李晶玉是否涉案等，未盡合理查證義務，華視及夏男應連帶賠償李晶玉20萬元慰撫金，並在華視新聞網刊登道歉聲明。

最高法院今天駁回兩案上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1081021