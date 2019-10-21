涉與前跆拳道國手共謀吸金19億元 男子判8年半

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）男子林繼蘇被控與前跆拳道國手徐詩彥利用經營水產進口貨櫃生意，投資可獲益5%至20%，吸金達新台幣19億餘元，法院審理後，依違反銀行法判林男8年6月徒刑。

基隆地院判決書指出，徐女以開設補習班為業，林男是徐女補習班學生的家長，徐女從民國103年3月起，向學生家長或友人佯稱，她與人共同經營水產進口貨櫃生意，可投資為期7天至15天不等的「臨時單」或一個月的「固定單」，允諾期滿後可獲得每月5%至15%、每期5%至20%利潤。

法院表示，直到民國103年12月間，因投資額逐漸增加，徐女邀林男參與投資借款人匯款、支付利息事宜。林男除向銀行貸款並將其中新台幣160萬元交給徐女作為投資營運資金外，並提供銀行帳戶供投資人匯款使用。

法院指出，林男自103年12月起至106年4月間，與徐女共同非法經營存款業務獲益達19億1196萬餘元，迄今未償還的本金餘額為3億1743萬餘元。

林男在法院審理時坦承提供帳戶供匯款及開立支票交給徐女使用，但否認違反銀行法犯意，辯稱徐女找他投資和借支票，投資獲利是直接匯到他的帳戶內，會將帳戶借給徐女，是因為徐女說要投資的廠商直接把貨款匯給他，是為了支付開出去的支票，自己也是被害人。

法院指出，徐女和林男互指對方為主使者，自己僅為聽令從事，但林男提供銀行帳戶供不特定多數人匯款，同時開立面額含本金金額及高額利息支票供徐女交付投資人，難認林男對全案事實不知情。

另外，法官認為，支票是否兌現涉及個人或公司票據信用，茲事體大，若不是知道徐女支票用途並確認匯入銀行帳戶金額足以支應票款，豈會盲目聽從徐女指示開立支票交給他人，更遑論2年多來開立的支票面額高達10多億元。

徐女一、二審均被判刑12年6月，台灣高等法院更一審5月間改判刑9年6月。基隆地院審理後，日前依銀行法「非法經營收受存款業務罪」，判林男8年6月徒刑，全案可上訴。（編輯：方沛清）1081021