越南觀光客集體脫團案 涉藏匿媒介工作3人判刑

（中央社記者陳朝福高雄23日電）越南觀光客去年底來台集體脫團案，高雄地方法院審結宣判，協助藏匿、媒介工作的梅氏妝和蕭運良分別被判徒刑9個月、3個月，媒介還涉逼賣淫的阮文聖被判3年。全案可上訴。

高雄地方法院判決指出，在越南河內一家旅行社擔任業務的梅氏妝，與公司其他員工向有意來台工作者收取1000至3000美元費用，依據「東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範」之便，以觀光名義申請電子簽證，致使不知情的觀光局等承辦公務員於形式審查後，將「訪台目的：旅遊」不實事項登載於職務上所掌電腦文書系統，核發觀光簽證，損害對來台觀光旅客管理正確性。

梅女於民國107年12月陸續帶領50多人飛抵高雄機場入境，隨後這批越籍人士陸續脫團，梅女與丈夫蕭運良還協助藏匿及媒介到桃園蘆竹搬運石頭等工作；與梅女同公司的業務員阮文聖也以類似手法收取1000至2500美元，隨後率團34人從桃園機場入境，並協助載送到桃園、雲林等處藏匿，其中4名女子被送到中壢某飯店從事性交易。

這起震驚社會的越南觀光客來台集體脫團案，經移民署偵破，高雄地檢署偵辦於3月偵結，依藏匿人犯及違反就業服務法等罪嫌起訴。

高雄地院審結宣判，認定梅氏妝涉3罪，與蕭運良到案後認罪，依犯使公務員登載不實文書罪、藏匿人犯罪等，分別判處徒刑9個月、3個月，皆得易科罰金；阮文聖涉7罪，依犯使公務員登載不實文書罪、不當債務約束方式使人從事性交易罪等，判處徒刑2年，另犯圖利容留性交罪等判處1年，得易科罰金。全案可上訴。

高雄地檢署另對涉案的這家旅行社武姓經理及員工等發布通緝。（編輯：林沂鋒）1081023