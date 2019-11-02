竹北3車連環撞 酒駕撞到毒品通緝犯都被逮

新竹縣竹北市1日晚間發生3台轎車連續追撞事故，警方立即派員前往處理，發現第三車高姓駕駛酒駕，第一車蔡姓駕駛則是毒品通緝犯，將2人依法逮補送辦。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年11月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）新竹縣竹北市昨天晚間發生一起3台轎車連續追撞交通事故，警方到場處理後發現，第三車高姓駕駛酒駕，第一車蔡姓駕駛則是毒品通緝犯，將2人依法逮補送辦。

新竹縣政府警察局竹北警分局今天發新聞稿表示，昨天晚間6時許接獲通報，指竹北市光明六路東一段發生3車連續追撞交通事故，立刻派員前往處理。

員警到場對3名駕駛進行酒測，其中第三車駕駛高姓男子酒測值達0.44毫克，被依違反酒駕公共危險罪嫌移送偵辦；而第一車蔡姓駕駛酒測值為0.07毫克，未超過標準，無涉公共危險罪。

警方近一步調查發現，第一車蔡姓駕駛為新竹地檢署通緝中的毒品通緝犯，當場將他逮捕歸案。

警方指出，事故造成第一車車尾凹陷，第二車的前、後保險桿均凹陷斷裂，第三車則是前保險桿凹陷斷裂，所幸3人均無明顯外傷。（編輯：方沛清）1081102