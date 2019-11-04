代購元旦車票衍糾紛 男冒用身分吃官司

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）陳姓男子代購元旦火車票，但未能訂到指定時段，雙方鬧上警局。檢警查出，陳男冒用他人身分上台鐵網站訂票；法院審理後，判陳男3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

基隆地院判決書指出，39歲陳男在拍賣網站經營火車票代購服務，去年12月21日上午接受劉姓顧客委託，訂購今年1月1日「下午」瑞芳往台北火車票共2張，並收取每張車票新台幣80元代購費用。

陳男於去年12月21日起至12月23日間，在基隆市住處透過網路連上台鐵網路訂票系統，未經曾男同意或授權，擅自輸入曾男的身分證字號，產生3筆車票訂位紀錄共訂購6張車票，其中2張是替劉姓顧客代購。

因陳男並未訂到劉姓顧客指定的下午時段車票，雙方發生糾紛，劉姓顧客向警方報案，控告陳男涉嫌詐欺取財。陳男在檢方偵訊時堅決否認犯行，辯稱他一直嘗試幫劉姓顧客訂購下午時段車票，但因訂不到只能補訂其它時段車票。

檢方認為，因元旦假期緣故，訂票結果未能盡如人意，屬於民事消費糾紛，難認陳男涉犯詐欺。不過，陳男因冒用告訴人曾男的身分證字號訂票，仍遭檢方依行使偽造準私文書罪，向基隆地院聲請簡易判決。

法院審酌陳男犯後坦承犯行，態度尚佳，兼衡訂票數量不多損害尚屬輕微，也未造成曾男財產上實際損害，依行使偽造準私文書罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081104