更多編輯台推薦新聞：
福斯新一代電動車ID.3量產 拚超越特斯拉地位
國際

福斯新一代電動車ID.3量產 拚超越特斯拉地位

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

早安世界》國台辦再提對台26條 陸委會：名為惠台實則利中
生活

早安世界》國台辦再提對台26條 陸委會：名為惠台實則利中

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭
政治

專題／藍綠母雞大車拚 新北立委選局兵家必爭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

醉男3小時連續亂報案8次 遭罰5千

最新更新：2019/11/05 13:34

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）男子許文聖酒後連打7次電話向警方報案，員警到場並未發現許男所稱的糾紛，許男不聽勸阻，隔天凌晨再度報案胡言亂語遭警方送辦，法院裁定罰鍰新台幣5000元。全案可抗告。

基隆地院裁定書指出，許男9月20日晚間10時51分起在基隆市住處、警衛室，先後以行動電話撥打警察機關報案專線7次聲稱發生糾紛，警方當天晚間11時許至隔天凌晨接連3次前往現場處理，但並未發現有任何糾紛，員警曾2度勸阻許男不得亂報案，不料，許男隔天凌晨1時43分許，再次撥打報案專線胡言亂語。

法院表示，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。許男9月20日晚間10時51分至隔天凌晨1時43分間，合計撥打110專線報案8次，均未指明具體報案事實。3名員警先後前往現場處理、告誡，仍不聽勸阻，再次撥打110專線胡言亂語，已違反社會秩序維護法。

法院指出，許男在密集時間內，無故撥打110專線8次，不僅占用報案專線，且耗費警察人力，另審酌許男當時喝酒，行為控制能力不佳，處罰鍰新台幣5000元，全案可抗告。（編輯：戴光育）1081105

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報