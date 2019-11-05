醉男3小時連續亂報案8次 遭罰5千

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）男子許文聖酒後連打7次電話向警方報案，員警到場並未發現許男所稱的糾紛，許男不聽勸阻，隔天凌晨再度報案胡言亂語遭警方送辦，法院裁定罰鍰新台幣5000元。全案可抗告。

基隆地院裁定書指出，許男9月20日晚間10時51分起在基隆市住處、警衛室，先後以行動電話撥打警察機關報案專線7次聲稱發生糾紛，警方當天晚間11時許至隔天凌晨接連3次前往現場處理，但並未發現有任何糾紛，員警曾2度勸阻許男不得亂報案，不料，許男隔天凌晨1時43分許，再次撥打報案專線胡言亂語。

法院表示，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。許男9月20日晚間10時51分至隔天凌晨1時43分間，合計撥打110專線報案8次，均未指明具體報案事實。3名員警先後前往現場處理、告誡，仍不聽勸阻，再次撥打110專線胡言亂語，已違反社會秩序維護法。

法院指出，許男在密集時間內，無故撥打110專線8次，不僅占用報案專線，且耗費警察人力，另審酌許男當時喝酒，行為控制能力不佳，處罰鍰新台幣5000元，全案可抗告。（編輯：戴光育）1081105