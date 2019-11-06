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主人遛狗自摔遭輾斃 忠犬死守遺體不離步

最新更新：2019/11/06 16:20

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化縣花壇鄉昨晚發生車禍意外，李男騎單車帶飼養的黑狗外出買便當時，疑似重心不穩摔車，遭砂石車輾斃，不過，黑狗卻一直留在事故現場不願離開，讓員警及路人都為之動容。

警方指出，李男獨自一人住在彰化，太太和小孩都住在外縣市，意外發生後已通知李男家人處理善後，至於李男飼養的黑狗，則暫時由警方幫忙照顧安置，等到李男家人到彰化，再交給家屬處理。

警方指出，彰化花壇鄉昨晚發生砂石車輾死人意外，從路口監視器畫面可以看出，李男騎單車外出帶一隻黑狗前往彰員路、三芬路口附近，買完便當要回家時，疑似重心不穩摔車，李男頭部被砂石車後輪輾過，頭顱破裂，當場慘死。

附近商家指出，李男經濟狀況不好，但有時上門來買便當，也會把便當分給黑狗吃，原本已經好幾天沒看到李男上門，昨天才又看到李男來買便當，沒想到一出店門口就發生意外。

警消獲報趕到後先封鎖意外現場，並拿帆布蓋住死者，但李男飼養的黑狗不願離開現場，一直守在帆布旁邊等到警方採證結束，而警方要將李男遺體轉送殯儀館，運走單車時，黑狗還緊跟單車，讓處理員警及路過民眾都不禁動容。

警方指出，駕駛砂石車的徐男酒測值未超標，因此先將徐男依業務過失致死罪送辦，也報請檢察官進行相驗，以釐清責任歸屬。（編輯：洪學廣/李亨山）1081106

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