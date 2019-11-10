陸客在台丟行李 警方助尋回

（中央社記者黃麗芸台北10日電）章姓陸客日前搭計程車時不慎遺失行李，急忙向警方報案便搭機返回大陸，警方經越洋電話聯繫，章姓陸客仍無法回覆搭車資訊，經警員林庭緯從章男穿著追查監視器後尋獲行李。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，轄下忠孝西路派出所日前接獲陸客章姓男子報案指稱，他當日自北市光復北路的飯店搭計程車到台北車站要轉乘機場捷運，在即將返國之際，卻不慎將自己的行李遺落在計程車上，礙於班機時間須趕赴機場報到，只好先請求警方協助。

章男並委託台灣友人協助完成報案手續，隨即趕搭班機離去。

員警受理案件隔日便透過越洋電話和章男聯繫，但因不清楚台北市的路段，電話中也無法清楚表達其搭車過程及時間點，警方只知道章男在台北車站下車的資訊，使得監視器也無法發揮功用。

隨後幸經協尋高手警員林庭緯主動加入協尋行列，首先藉由有限監視器鏡頭調閱畫面，先確定章男當天穿著，並綜合研判可能經過地點後，逐一循線查閱監視器畫面。

在耗費數小時調閱後，終於發現章男可能搭乘的計程車，隨後聯繫計程車駕駛確認無誤，最後順利尋回其遺失行李，章男也透過台籍友人向林庭緯致謝，並力讚林庭緯既細心又專業。（編輯：方沛清）1081110