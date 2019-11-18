男持刀刺死少年後自首 訊後依殺人罪送辦

新北市三重18日清晨發生街頭命案，黃姓男子因發現吳姓少年疑擅自騎走弟弟的機車，與蔡姓男子上前質問引發衝突，黃男憤而持折疊刀刺死少年。警方起出做案用折疊刀及球棒，訊後依殺人罪嫌將兩人移送法辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年11月18日

（中央社記者王鴻國新北18日電）三重今天清晨發生街頭命案，黃姓男子在街上發現17歲吳姓少年疑擅自騎走弟弟的機車，與蔡姓男子一同上前質問引爆衝突，黃男涉持折疊刀刺死少年後自首，兩人依殺人罪嫌送辦。

今天清晨4時許，有民眾在三重集賢路與吉祥街口發現男子倒臥血泊中後報案，警方到場發現男子左胸有刀傷，已無生命跡象，仍緊急送往台北市新光醫院搶救，急救至5時8分宣告不治。

警方調閱監視畫面展開偵辦，但在6時30分時，有20歲黃姓及42歲蔡姓男子到三重分局重陽派出所自首。

警方初步偵訊，黃男因弟弟的機車遭人騎走不知去向，就和蔡男開車上街尋找，兩人清晨3時40分在三重集賢路環保公園附近，發現吳姓少年騎乘弟弟的機車，於是就上前質問，進而引發口角衝突。

蔡男憤而持球棒揮打吳姓少年，黃男也拿出隨身攜帶摺疊刀刺向死者胸部，黃、蔡2人犯案後駕車逃逸，並將刀丟棄於富貴街水溝內。

警方依2嫌供詞在水溝中起出作案用折疊刀，還在蔡男的車內查扣球棒，訊後依殺人罪嫌將兩人移送法辦。（編輯：李錫璋）1081118