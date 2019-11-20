民進黨屏縣議員黃建溢賄選 二審當選無效定讞

（中央社記者陳朝福高雄20日電）屏東縣議員黃建溢去年被屏東地檢署認定涉嫌賄選，檢方提起當選無效之訴高雄高分院今天二審宣判，改判黃建溢當選無效，全案定讞。遺缺將由同為民進黨的利八魁遞補。

屏東縣選委會表示，縣議員判刑確定，遺缺將由遞補補缺額。58歲的黃建溢，去年底在縣議員第3選區（潮州鎮等9個鄉鎮）以7362票當選。遺缺將由同黨的利八魁遞補，利八魁將成為這屆縣議員第1個經遞補當選的縣議員。

屏東地檢署在去年地方選舉時查獲黃建溢的張姓、陳姓椿腳涉嫌買票，依違反選罷法將2人提起公訴；屏東地院刑事庭判決2人有罪，2人坦承犯行獲緩刑。

屏檢據此對黃建溢提起民事「當選無效」之訴，不過，屏東地院民事庭未採納檢方所提證據，今年8月一審判黃建溢勝訴。

不過，屏檢不服補提事證提出上訴，高雄高分院今天審結宣判，撤銷屏東地院原判決，改判黃建溢當選無效定讞。高雄高分院審結認定是組織性賄選，即黃建溢授權，授意陳姓樁腳尋求可靠的張姓樁腳，交付共新台幣5萬元賄款，囑其以每票500元向不特定選民行賄。（編輯：孫承武、黃世雅）1081120