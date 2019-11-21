恐嚇養殖業者遭警查緝 男子拒捕疑飲彈自盡

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）陳姓男子日前疑恐嚇宜蘭縣數家養殖業者取財，經警方鎖定後今天在基隆市遭警員查緝，雙方發生激烈槍戰，但陳姓男子疑在車內飲彈自盡，檢方已展開調查。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局警員上午前往基隆市健民街查緝陳姓犯嫌時，雙方發生激烈槍戰，陳姓男子最後疑在車內飲彈自盡。警方事後拉起封鎖線採證，報請檢方調查。

據了解，陳姓男子10月底時疑陸續以郵寄或親送方式送出恐嚇信，勒索礁溪與宜蘭員山鄉地區多家魚塭或養殖業者，信中還附上一小包疑結晶狀不明物體。

恐嚇信中稱迫於無奈，希望業者協助3天內匯款新台幣30萬元到指定帳戶，否則結晶狀不明物體會發生什麼事，相信大家都知道。

警方獲報後追查陳姓男子是以隨機方式恐嚇業者，指定帳戶也為人頭帳戶，根據相關線索往上追查發現陳姓男子涉案。

受恐嚇養殖業者說，恐嚇信中附上的結晶狀不明物體，應該就是對方一旦勒索不成後，就會在池中放毒的意思；收到信後很害怕，報警處理。雖不樂見犯嫌自盡，但終於可放心養魚。

有養殖業者表示，據宜蘭同業聯繫群組回報，日前確實有幾家業者遭同樣手法恐嚇。養殖是心血，一旦魚類全死就代表重大經濟損失。

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