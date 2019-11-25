殺害9旬老翁分屍 兄弟檔要賠1213萬確定

（中央社記者林長順台北25日電）林舜銘、林宇光兄弟被控殺害90歲樓姓老翁案，老翁6名子女分別提出民事求償。最高法院今天判賠二女兒200萬元，加上另5名子女獲判賠1013萬餘元，林姓兄弟須賠1213萬餘元確定。

林舜銘兄弟懷疑父親林仕琅遭好友樓姓老翁以投資土地為由詐騙，民國104年間佯稱有土地買賣，將樓姓老翁約到林舜銘位於新北市三峽區租屋處後，以繩索綑綁老翁後將他殺害，肢解屍體裝袋丟棄在三峽。

105年12月，民眾到三峽登山健行時，在雲森瀑布溪水中發現樓姓老翁腿部脛骨，全案因而曝光。

新北地方法院依殺人等罪判處林舜銘18年、林宇光14年8月徒刑，林仕琅則依私行拘禁罪判刑8月。二、三審均駁回上訴，全案定讞。

樓姓老翁的二女兒及其他5名子女分別提出民事賠償訴訟。法院判決林舜銘兄弟須賠償其他5名子女共新台幣1013萬餘元（每人200萬元精神撫慰金，並加13萬餘元的喪葬等費用）確定。

新北地院去年判決林舜銘兄弟賠償老翁二女兒精神撫慰金200萬元。樓女不服，提出上訴遭高院駁回；最高法院今天再駁回樓女上訴，全案確定。（編輯：戴光育）1081125