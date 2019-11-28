男賊辯患扮異性症盼輕判 法官駁：偷男性衣物

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）李姓男子因偷竊男性衣物遭判刑，李男上訴，主張他患有「戀物性扮異性症」，不符竊盜構成要件，但法官認為，李男這次偷的是男性衣物，與扮異性症無直接關連，予以駁回。

基隆地院判決書指出，新北市58歲李男5月13日晚間11時許，騎機車前往新北市雙溪區一處活動中心資源回收站，竊取黃姓男子的回收夾克、長袖襯衫、長褲共6件後逃逸，經瑞芳警分局調閱監視器循線將他逮捕送辦。

基隆地檢署依竊盜罪向法院聲請簡易判決處刑，法官審酌李男已有多次竊盜前科，素行非佳，另考量他坦承犯行，態度良好，判李男3月徒刑，可易科罰金。

李男不服提起上訴，辯護人主張，李男患有「扮異性症，衝動疾患」應屬癖好的「病態」行為，並無竊盜罪所應具備的「不法所有意圖」構成要件，縱認李男構成竊盜罪，也請斟酌他患有病態戀物癖，從輕量刑。

不過，法官認為，李男雖患有「戀物性扮異性症」，但行竊標的是男性衣物，目的是用來自己穿用，與他患有「戀物性扮異性症」並無直接關連，且李男在警訊時供稱選擇在晚上犯案原因是比較沒有人看到，難認李男辨識行為違法能力有顯著減低。

此外，判決書指出，原審法官已詳為斟酌李男的前科素行、犯罪所生的損害、犯後態度、智識程度、生活狀況等事項，沒有過重不當情形，對原審的職權行使應予以尊重，因而予以駁回。（編輯：李錫璋）1081128