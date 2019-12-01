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首頁 / 社會

基隆女里長涉30萬元搓湯圓 判4年2月

最新更新：2019/12/01 20:16

（中央社記者王朝鈺基隆市1日電）基隆市中正區里長曾秀菁被控去年九合一選舉期間，以30萬元代價要求陳姓男子棄選里長，被檢方依公職人員選舉罷免法起訴，基隆地院日前審結，判曾女4年2月徒刑。全案可上訴。

檢方調查，曾女在選舉期間，得知陳姓男子有意角逐里長，竟以新台幣30萬元代價賄賂陳男，並要求陳男放棄參選，曾女另以招待選民餐宴方式向里民賄選。

全案經承辦檢察官陳昭仁指揮基隆市警察局第二分局、法務部調查局基隆市調查站偵辦後，檢方去年12月間偵查終結，將曾女和她的丈夫及樁腳等人，依違反公職人員選舉罷免法提起公訴。

檢方指出，基隆市選舉委員會去年11月30日公告曾女當選里長，為澈底杜絕賄選歪風，避免不法之徒坐享犯罪成果，去年12月14日向基隆地院提起當選無效訴訟，剝奪曾女當選資格。

刑事部分，基隆地院審理後，日前依共同犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，處有期徒刑3年2月，併科罰金200萬元，罰金可易服勞役折抵，褫奪公權4年。

法院另依同法交付不正利益罪，處有期徒刑3年4月，褫奪公權4年。應執行有期徒刑4年2月，併科罰金200萬元，罰金可易服勞役折抵，褫奪公權4年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081201

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