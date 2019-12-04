雄警攻堅破簽賭網站 罕見移工操作邀賭

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄市警方今天宣布攻堅破獲一個由逃逸外勞角色扮演，誘導外籍鄉親簽賭的網站，其中12名外勞以虛擬身分遊說、鼓勵招攬外籍賭客下注，自9月來累計賭資約新台幣400多萬元。

高雄市政府警察局刑警大隊日前獲報，這個地下簽賭站在屏東縣車城偏僻鄉間租用民宿，架設電腦網路設備，由台灣籍幹部管理，聘用外籍移工操作電腦簽賭。

高雄市警方初步查證後，與刑事警察局電信偵查大隊等組專案小組，並報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮偵辦。涉案人具高度警覺性，經多次埋伏蒐證後，利用集團成員外出購物時攻堅，警方從民宿前、後門包抄破窗而入，逮捕正在上網招攬賭客的台籍蔡姓男子等8人及阮姓等外籍移工12人。

現場查扣電腦主機32台、電腦螢幕68台、教戰手冊和贓款約新台幣18萬元。警方破解電腦資料，發現簽賭網站自9月來的賭資總額達35億4730萬元越南盾，相當於新台幣400多萬元。

專案小組幹員表示，涉案外籍逃逸移工男、女都有，主要工作以虛擬各種身分遊說、鼓勵招攬外籍不特定賭客網站簽賭下注。成功招攬1名賭客可獲取新台幣數百元傭金。全案訊後依賭博罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方提醒在台工作外籍移工，切勿從事與來台目的不相符的工作，且小心網路上各項賺錢獲利資訊，避免加入來路不明APP群組，受到誘惑賠上辛苦打工薪資，並有觸法之虞，得不償失。（編輯：孫承武）1081204